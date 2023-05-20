Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’a geldi. 6 Şubat depreminde binlerce binanın yıkıldığı, binlerce vatandaşın ise hayatını kaybettiği Adıyaman’a, hava yoluyla gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı otobüsüyle Adıyaman Havalimanından Kahta Karayolu bulunan Beşpınar Marinaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyuna yüzlerce vatandaş araçlarıyla eşlik etti. Erdoğan, Beşpınar Marina’da gençlerle buluştu.

Dikkat çeken pankart

14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medya hesaplarından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik hakaret içerikli ve provokasyon amaçlı paylaşımlara tepki yağmıştı.

Adıyaman'da depremzede vatandaşlar Erdoğan'ı son günlerdeki tartışmalarla ilgili olarak "Namerdin suyu bulanık akar. Aktığı yerleri sel olur yıkar. İyilik etmeden başına kakar. İşte böylesine muhtaç eyleme bizi" yazılı bir pankartla karşıladı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur o anları sosyal medya hesabından paylaştı.



Kaynak : PHA