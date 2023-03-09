Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

1 saat 40 dakika süren görüşme sonrasında BBP Genel Başkanı Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Destici'nin açıklamasında, faydalı bir görüşme olduğunu ve gündemlerinde 'deprem' konusu olduğunu kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın gösterdiği hassasiyetleri gösteren siyasi partilerin dahil olabileceklerini belirten Destici, "Uyumlu bir şekilde ittifakımız ve çalışmamız devam ediyor" dedi.

Destici, gazetecilerin "Seçime kendi ambleminizle mi gireceksiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bizim kendi arzumuz, kararımız, isteğimiz kendi adımızla, amblemimiz, adaylarımızla seçime katılma noktasında. Burada bir diğer Cumhur İttifakı'na özellikle Cumhurbaşkanlığı ayağında seçimlerin en yüksek katkıyı sağlamak için bunu arzu ediyoruz. Güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Hem biz devletimizi, ülkemizi, milletimizi önceliyoruz daha sonra partimizi önceliyoruz. Dolayısıyla da bizim burada bir problemimiz yok. Yani bir anlaşmazlık yok. Uyumlu bir şekilde ittifakımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Heyetlerimiz zaten daha önce 3 görüşme yapmıştı, tekrar bir araya gelecekler ve son noktayı koyacağız."