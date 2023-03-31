Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde düzenlenen, “Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni”ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

Sözlerinin başında vatandaşların Ramazan-ı Şerifini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl Ramazan ayına, Nurdağı’yla birlikte 11 ilimizin pek çok ilçesinde ağır yıkımlara, can kayıplarına yol açan 6 Şubat depremlerinin üzüntüsü içinde girdik. Asrın felaketi bu depremlerde yitirdiğimiz 50 binin üzerinde insanımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Deprem ateşinin sadece düştüğü yeri değil, 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’yi yaktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında şunları kaydetti: “Bunun yanında, dünyanın pek çok yerinden de samimi üzüntü ve taziye mesajları aldık. Gaziantep’e depremden üç gün, Nurdağı’na iki hafta sonra geldim. Cumhur İttifakı olarak baralardaydık. Daha sonra bu ziyaretlerimiz devam etti. Bugün bir kez daha, hem kalıcı konutlarımızın temelini atmak, hem de sizlerle hasbihal etmek üzere buradayız. Allah’ın izniyle, köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz.”

"Fabrikalarda çarklar dönmeye başladı"

İlk günlerdeki arama kurtarma ve acil yardım ihtiyaçlarının yerini, enkazın kaldırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması, kalıcı konutların inşası süreçlerinin takip ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra, Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey, Şehitkâmil ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce belediyemiz, deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Durmak yok yola devam dedik. Geçici barınma alanlarını, konteyneriyle, prefabrikiyle, çadırıyla, eldeki tüm imkânları kullanarak yaygınlaştırıyoruz. Bu alanları, altyapısıyla, sosyal ihtiyaçları karşılayacak birimleriyle, parkıyla, yeşil alanıyla adeta bir mahalle kurma anlayışıyla yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk haftalarda Türkiye’nin diğer şehirlerine giden vatandaşların da yavaş yavaş yuvalarına döndüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasarsız ve az hasarlı evlerde oturulmaya, işyerleri açılmaya, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı" dedi.

Kaynak : PHA