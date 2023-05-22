Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerini rekor bir oyla tamamlayacaklarını savundu. ANKARA (İGFA) - Sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenlerin kendilerine şu soruları sormalarını istedi:

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.