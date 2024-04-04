Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Kömür Belde Belediye Başkanı Hasari Talaş ve ardından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin mazbata törenlerine katıldı.

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Adıyaman'da gerçekleşen yerel seçimlerin ardından yapılan mazbata törenleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, seçim sonuçlarını ve belediyecilik anlayışlarını detaylı bir şekilde değerlendirirken, Adıyamanlıların gösterdiği dayanışma ve kararlılık ile ilgili de önemli mesajlar verdi.

Doğan, öncelikle Adıyaman halkının 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği iradeye dikkat çekti. Depremin ardından yaşanan zorlu süreçte, özellikle Ankara merkezli hiçbir yardımın gelmediğini, ancak Adıyaman halkının kendi imkanlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti. Bu süreçte, yıkımın en ağır yaşandığı günlerde bile Adıyamanlıların birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurguladı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Doğan, Adıyamanlıların mesajının net olduğunu ifade etti. Doğan, Adıyaman halkının artık sahipsizlik duygusu altında ezilmeye tahammül etmediğini ve kendilerini temsil edecek güvenilir bir lider ve partiye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu noktada, CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere'nin kazanmasının önemine vurgu yaptı ve halkın güvenini kazanmış bir isim olarak Tutdere'nin zaferinin birlik ve beraberlikle gerçekleştiğini söyledi.

Partisinin belediyecilik anlayışına ilişkin de konuşan Doğan, şeffaflık ilkesinin önemine vurgu yaptı. Talancılığın belediyecilik olarak sunulmasına karşı olduklarını belirtti ve halkın hak ettiği hizmetlerin şeffaflıkla sunulması gerektiğini savundu. Bu çerçevede, CHP'nin Adıyaman'da gösterdiği başarının önemli bir adım olduğunu ve hizmetlerin herkes için adil ve şeffaf olacağını ifade etti.

CHP’li Doğan, Adıyaman halkının gösterdiği cesaret ve kararlılıkla birlikte zaferin geldiğini, depremde hayatını kaybedenlerin de bu başarıyla gurur duyduklarına inandığını ifade etti. Bu süreçte yaşanan zorluklara rağmen Adıyamanlıların birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurguladı ve bundan sonra da halkın güvenini boşa çıkarmayacaklarını, hizmetlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan şöyle konuştu:

“Adıyaman halkı bu seçimde bir mesaj vermiştir. Bu mesaj profesyonellerin, sosyologların araştırma konusu olacak bir mesajdır. Şimdi bu mesajda Adıyaman halkının çantada keklik olmadığını, Adıyaman halkının öyle sahipsizlik duyguları altında ezik, boynu bükük olmadığını, Adıyaman halkının gerektiği yerde en karakterli duruşu, reaksiyonu gösterebilecek cesaretinin, kararlılığının olduğu bir mesajdır.

Seçim budur, bu seçimin tanımı budur. Şimdi biz 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşadık. 3 gün boyunca Ankara merkezli hiçbir yardım, destek gelmedi. Yani bu 3 gün Siverek'teki genç kardeşlerimizin getirdiği suyla, poğaçalarla, çorbalarla yaşama tutunduk. Battaniyelerin altındaydık. Enkazların başında, ateşlerin başında günlerce yattık. Yıkılmış daha az hasarlı taziye evlerine nöbetleşe yattık. Neden nöbetleşe yatıyoruz? Çünkü yakınlarımız, komşularımız, arkadaşlarımız hala enkazın altındaydı. Ellerimizle biz o enkazlarda ellerimizle çalıştık.

Merkezi hükümet o 3 gün Adıyaman'ı yok saydı. Kayıtlarda yoktu. Bu da yetmezmiş gibi yetkililer karşımıza geçip gülümsemeyi tercih etti. Bakın şimdi bunlar bir kadim Mezopotamya'nın göbeğinde kültürü, kendine özgü sosyolojik karakteri, kendine özgü şiiri, edebiyatı olan bir toplumda bunlar öyle yenilir, yutulur şeyler hiçbir zaman olamazdı zaten. Ama şu özgüvenle hep hareket ettiler. Zaten biz Adıyaman'dan oy alırız. Gitsek de gitmesek de Adıyaman halkı her zaman arkamızda duracak dediler. Yanıldılar.

Burada bir resim var. Bu resmi ben herkese şöyle açıklamak istiyorum, tüm hemşerilerime. Bu resim birliğin, beraberliğin resmidir. Bu resim aynı şemsiyenin altında solcu, sağcı, Kürt’ü, Türk’ü, Alevi’si, Sünni’si, Ermeni’si, Süryani’si hiçbir ayrım yapmadan komşularımızla o taziyelerde bir araya geldiğimiz düğünlerde bir araya geldiğimiz bir derdimizde bir toplantımızda hep beraber o Adıyaman hani barışın kenti diyoruz ya işte o barışın kenti zor günde de ne yaptı? Sayın Abdurrahman Tutdere'nin o tecrübesinin etrafında dürüst kişiliğinin etrafında güvenilirliğinin özellikle etrafında birleşti ve bir mesaj verdi.

Bundan sonra ne olacak? Bir kere şu olacak, bütün hemşerilerim şundan emin olsun, bütün beldelerimizde, Adıyaman'da bizim belediyecilik hizmetimiz, anlayışımızda bir kere şeffaflık olacak. Yani Sözüm meclisten dışarı resmi talancılığı belediyecilik diye kimseye yutturmayacağız. Her şey şeffaf olacak, her şey Adıyaman halkı için olacak ve bizim seçim başarımızdaki o hassasiyetimiz yani orantılı bir şekilde davranışlarımızı aynen seçim sonrası da hizmetlerimizle ayrım yapmaksızın bütün renklerimizi kucaklayacak şekilde bu bizim şiarımız, biz böyle yola çıktık. Sayın Abdurrahman Tutdere ve kadroları, bütün beldelerde dahil bu şiar aynı şekilde bu anlayış devam ediyor. Ve biz inanıyoruz ki, bu başarı daha da devam edecek. Uzun yıllar sürecek.

Sonunda o şöyle çevre illerimize baktığımızda o hani Urfa'ya gidiyorduk, o battı çıktılar görüyorduk, o yatırımları Antep'e gidiyorduk, o arabamız çukurlara girmiyor diye hani. Sonra da Adıyaman'a gelip diyorduk ki, ya bizim sahibimiz yok falan.

Biz bu anlayışı yıktık kardeşim. Biz sahipsiz falan değiliz. Bizim sahibimiz zaten biziz. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Bizim sahibimiz halkın ta kendisidir. Biz bu mesajı verdik ve bundan sonra da yine bu özgüvenle ve dürüst bir şekilde özellikle söylüyorum belediyecilik hizmetlerinin merkezinde şeffaflık olacak şekilde biz devam edeceğiz ve bırakmayacağız.

Esnafımızla köylülerimizle biz bu süreçte mesela bütün köylerimizi hepsine halkımızla beraberdik. Onların şehirdeki yansımaları da çok güzel oldu. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yani bunun da bu bağlarımızı koparmayacağız ve Adıyaman halkı o makûs kaderi diyoruz, o sahipsizlik kaderi, Acıyaman diyoruz değil mi? Bundan sonra inanıyorum ki, hepimizin yüzü gülecek. Kayıplarımız çok. Bu konuda hepimiz gibi ben de çok hassasım. Eminim ki, o kayıplarımız da bir yerlerden bizi izliyorsa, eminim ki onlar da bizlerle onur duyuyor, gurur duyuyor.”

Kaynak : PHA