ORC Araştırma tarafından 26 ilde, 1630 katılımcı ile yapılan araştırmada seçmenlere açık uçlu olarak, 'En beğendiğiniz CHP'li siyasetçiler kimlerdir?' sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, en beğenilen CHP'li siyasetçi Ekrem İmamoğlu oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, en beğenilen CHP'li siyasetçi %45,1 oranıyla Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nu %42,0 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, %40,6 ile İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, %39,4 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve %32,5 ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.

Kaynak : PERRE