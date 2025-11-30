Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son tarih yarın doluyor. Taşınmaz sahipleri, ödemelerini bağlı bulundukları belediyelerden ya da e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebiliyor. Vergiyi süresinde yatırmayan vatandaşlardan aylık yüzde 3,5 gecikme zammı tahsil edilecek.

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Engelliler, gaziler ve geliri bulunmayan kişiler de muafiyet kapsamında değerlendiriliyor. Emeklilerin bu haktan yararlanabilmesi için aktif olarak çalışmıyor olmaları gerekiyor. Ücretli çalışan veya ticari faaliyette bulunan emekliler muafiyetten faydalanamıyor; hakları çalışmayı bıraktıkları tarihten itibaren başlıyor. Geliri olmayanlar ve emekliler için ayrıca geçen yıl elde edilen mevduat faizi, temettü ve benzeri sermaye gelirlerinin toplamının 230 bin lirayı aşmaması şartı aranıyor.

Bu yıl emeklilik başvurusu yapan kişiler 2025 yılı emlak vergisini ödemekle yükümlü olacak, muafiyet hakları ise 2026'dan itibaren geçerli olacak. Emlak vergisi ödemeleri, değerli konut vergisi, tapu harcı, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, taşınmaz kültür varlıklarını koruma katkı payı ve gelir vergisi gibi diğer vergi ve harçları da etkiliyor.

Vatandaşlar, borçlarını belediyelerden öğrenebileceği gibi, e-Devlet Kapısı üzerinden İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde sorgulayabiliyor.

Kaynak : PERRE