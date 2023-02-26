Yaşam alanının kısa sürede aktifleştiği, GBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, AFAD ve TOKİ ortaklığında Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kurulan konteynır kentinde incelemeler yapan Erdoğan, depremzedelerin ilçelerde temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan sosyal market, giyim market çadırı, kadın kuaförü, erkek berberi alanlarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Erdoğan, depremzede vatandaşlarla çocuklara deprem sonrası psikolojik destek vermek için konteynır kentte kurulan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi ve GASMEK çadırlarını ziyaret etti. Çocukların kentteki aktivitelerine katılarak top oynadı.

Bilim ve teknoloji çadırı, gezici kütüphane, hayvan tedavi ve kurtarma merkezi, psikososyal destek birimini ziyaretinin ardından Gaziantep Büyükşehir tarafından deprem bölgesinde kurulan psikososyal destek görevlilerine verilen eğitim programına katıldı.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulunan Erdoğan depremzede ailelerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulunup sohbet etti.

Emine Erdoğan’a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif,

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül eşlik etti.

Bunun yanı GBB tarafından, depremzedelerin ihtiyaç ve taleplerini hızlıca ulaştırmak için deprem bölgelerine 4 farklı noktalarında kurulan günlük 500 ile 1000 arasında talebin alındığı beyaz masa noktaları, depremzedelerin temel ihtiyaçlarına eşit ve eksiksiz ulaşmaları için depremin üçüncü gününden beri aktif olarak kullanılan deprem yardım takip uygulaması ve alanlarda çalışan 150 gönüllü personel ile gece gündüz çalışmaya devam ediyor.



Kaynak : PHA