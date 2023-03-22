Emek ve Özgürlük İttifakı seçim kararını açıkladı. HDP'nin de dahil olduğu ittifak, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını duyurdu.

Açıklamayı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptı.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" diyen Buldan, "Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesi için, yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız" dedi.