Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman - Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şambayat Beldesi yakınlarında M.M.K., idaresindeki 34 FJD 287 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan direğe çarpması sonucu devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taşçı : Hayvan dostlarımızın yaşam malzemelerinde de kaliteye dikkat etmeliyiz

Taşçı : Hayvan dostlarımızın yaşam malzemelerinde de kaliteye dikkat etmeliyiz

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