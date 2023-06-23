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Ekonomik Güven Endeksi'nde en çok düşenler yüzde 6,5 ile tüketici güven endeksi olurken, ikinci sırada inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 düşüşle yer aldığı gözlendi.

Bir önceki aya göre Haziran ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.

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