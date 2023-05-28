Derinin üst tabakalarında yanığa sebep olan hücrelerin birikimi ile ortaya egzama, oldukça sık görülen bir deri hastalığıdır. Egzama; kaşıntı, kızarıklık, kuruluk, kepeklenme, deride kalınlaşma, su dolu kabacıklar ve sulantı şeklinde görülebilir.İSTANBUL (İGFA) - Egzamanın başlangıç dönemi belirtilerinin kızarık ve şiş bir zeminde çok sayıda su dolu kabarcıklar ve bunların hızla açılmasıyla sulantı ve kabuklanma olduğuna dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Sonraki dönemde hafif kızarık bir zeminde çok sayıda kepeklenme ve kabuklanma gözlenirken, kronik yani ilerlemiş dönemde ise deri kalınlaşmış ve üzerinde kepeklenme belirgindir; ayrıca yarıklar, çatlamalar ve kanama gelişebilir. Hastalık nedenine göre de farklı dönemlerde seyredebilir ve her dönemde kaşıntı görülebilir” açıklamasında bulundu.

Dr. Salman, egzama tedavisinde kullanılan ilaçlar mutlaka hekime bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dr. Salman egzamayı önlemenin 10 yolunu şöyle aktardı: