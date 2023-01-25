Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin batı girişinde bulunan Eğriçay kavşağındaki tepede gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Daha önce istinat duvarı örülen alanda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluları, şehrin batı girişinin daha sağlıklı ve güzel bir görünüme kavuşması amacıyla sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Vatandaşlar ise gerçekleştirilen çalışmanın oldukça yerinde olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.