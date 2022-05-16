Adıyaman'da Mesleki Eğitim Tanıtım Günleri Fuarı düzenlendi

Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda Mesleki Eğitim Tanıtım Günleri Fuarı'na İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman Sanayi ve Teknoloji Müdürü Sayın Hacı Daştan, Eğitim Bir Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, Adıyaman Üniversitesi temsilcileri, Mesleki ve Teknik Biriminden sorumlu Şube Müdürü Necmettin Beyaz ve okul müdürleri katıldı.

Düzenlenen fuarda, spor, güzel sanatlar ve meslek liselerin bünyelerinde bulunan alan dalları tanıtmak için stantlar açtılar.

Mesleki eğitimin gözbebeği olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Öncelikle ilimizde mesleki eğitime yaraşır, mesleki eğitimin fonksiyonlarını ifade eden bir fuarın düzenlenmesinde emeği başta Mesleki Eğitim Biriminden Sorumlu Şube Müdürümüz Necmettin Beyaz olmak üzere tüm okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ederim. Şunu ifade etmek isterim ki, mesleki eğitimin Ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu ifade eden ve mesleki eğitimi eğitim sistemimizin tam merkezine koyan Sayın Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum."ifadelerini kullandı.

Fuar 16 – 18 Mayıs tarihleri arasında tüm öğrenci ve vatandaşların ziyaretine açık olacağı belirtildi.