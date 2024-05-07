Millî Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımlarını açıkladı.

Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan 5 branş ise şöyle:

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.



Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi için TIKLAYABİLİRSİNİZ.

