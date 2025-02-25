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Evde Sağlık Hizmetleri 30 bin 360 ziyaret gerçekleştirdi - Videolu Haber

Doç. Dr. Mehmet Can Nacar, hizmet içi eğitimde, doğum ağrı yönetiminde ilaçsız tedavi yöntemleri, riskli gebeliklerde aciller ve yönetimi, doğum sonu kanamaları hakkında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Klinik Şefi Doç. Dr. Mehmet Can Nacar tarafından toplantı salonunda gerçekleşen eğitime acil doğumhane ebeleri, kadın doğum kliniklerinde çalışan ebe ve hemşireler katıldı.

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