“Bahtım çiçekçilik olarak 30 senedir bu işi yapıyoruz Adıyaman’ın eski çiçekçilerindeniz” cümlelerini kullanan Bahtım Çiçekçilik işletme Sahibi Haydar Duran, “Çiçeğin her bir noktasını biliyorum. Canlı, yapay, kesme çiçekler, Orkide ve Arakorya birçok çiçek türleri kaktüs çeşitlerimiz de bizde bulunuyor. Arakorya çamı her sene bir kat çıkar her katı yaşını temsil eder, her mevsim yeşilliğini koruyan bir çam türüdür. Bizim ülkemizde yaygın olarak kullanılan ev çiçeğidir Akdeniz bölgesinde dışarıda da yetişebiliyor. Orkidelerimiz ise direk Hollanda’dan bizlere geliyor renklerinin hepsi bizde bulunuyor satışa sunuyoruz. Bonsailer yaşlı çiçek ağacı demek oluyor. Büyük küçük olan Bonsai ağaçları da var” şeklinde konuştu.

Adıyaman’da yetişebilecek çiçeklerin hepsini bulunduruyoruz

Çiçek yetiştiriciliği konusunda insanların eskisinden daha bilinçli olduğunu da sözlerine ekleyen Duran İnsanlarımız hep bilinçli eskisi gibi değil. Herkes artık her ağacı her çiçeği tanımaya başladı. Adıyaman’da yapay değil de daha çok canlı çiçek satıyoruz. En çok sattıklarımız kesme ve saksı çiçek türleri satılıyor. Çiçek güzeldir çiçeği seven insanı da sever. Her evde sağlık yönünden de, enerji oksijen veren bitkiler her evin salonunda bulunması gereken bitkilerdir. Sadece yatak odasına olmasın ama diğer odalarda bulundursunlar. Çiçekler kirli havayı alıp temiz havayı salgılıyorlar. Çiçek çeşitlerinin bazıları suyu çok bazıları ise az sever. Genelde çiçeklerin sulanması haftada birdir ama kaktüs türleri ayda bir su istiyor. Adıyaman koşullarında yetişecek çiçekleri genellikle getiriyoruz. Saksı çiçekleri, orkideler, bonsai ve arakorya gibi çiçekler Adıyaman’da kolaylıkla yetişiyor. Bütün Adıyamanlıları otuz yıldır olduğu gibi her zaman çiçekçimize bekliyoruz. Her çeşit çiçekleri hediyelik teraryumları buradan bulabilirler. Erkekler eskisinden daha çok düşünüyor evlerine çiçek götürmeyi ihmal etmiyor çünkü çiçek mutluluk ve sevgidir” diyerek her türlü çiçeği bulundurduklarını ve çiçeklerle mutluluğun bulunabileceğini söyledi.