Dünya Doktorları Derneği (DDD), kızamıktan korunmanın tek yolunun aşılama olduğunu belirterek, salgın riskine karşı halkı ve otoriteleri tedbirli olmaya çağırıyor.

Dünya Doktorları, insani yardım ve sağlık hizmetleri alanında profesyonellerden oluşan ekipleriyle aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Halk sağlığının korunması adına önemli görevler üstlenen Dünya Doktorları, son dönemde artışa geçen kızamık vakarı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“VAKALARIN YÜZDE 86’SI İSTANBUL’DA”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2023'ün başından itibaren Avrupa Bölgesi'nde 17 ülkede kızamık vakaları tespit etti. Şubat sonuna kadar bildirilen vakaların sayısı 900'ü aşarak, 2022 boyunca bildirilen vakaların sayısını geride bıraktı.

DSÖ Avrupa Bölgesi Kızamık ve Kızamıkçık Raporu'na göre, son 12 ay içinde en yüksek vaka sayılarını bildiren ülkeler arasında Rusya Federasyonu ve Tacikistan ile birlikte Türkiye de yer alıyor. Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, “Türkiye, etkili bir bağışıklama programıyla kızamık hastalığını dünya standartlarında "eliminasyon" aşamasına kadar getirmeyi başarmıştı. Ancak, 2010'dan itibaren kızamık vakalarında artış görüldü. Sağlık Bakanlığı, kızamığın Türkiye'de kontrol altında olduğunu vurgularken, yurt dışından gelen vakalara bağlı olarak vakalarda artış yaşandığını belirtti. DSÖ'ye Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan resmi verilere göre, Türkiye'de 2023'ün ilk dört ayında bin 440 kızamık vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre vakaların yüzde 86’sı İstanbul’da bulunmakta” diye açıkladı.

Kızamık virüsünün solunum yoluyla veya enfekte kişilerin salgılarıyla temas yoluyla kolayca yayılan bir hastalık olduğunu söyleyen Bilgin, “Kızamık geçirmemiş veya aşılanmamış kişiler kızamığa karşı yüksek risk altındadır. Her gün aşıya erişimi olmayan çocuklardan yaklaşık 380'i kızamıktan ölmektedir. Kızamıktan korunmanın tek yolu aşılamadır" dedi.