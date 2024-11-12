Dubai’de şirket kurmak, son yıllarda yabancı yatırımcılar için oldukça popüler bir seçenek haline gelmiştir. Hem stratejik coğrafi konumu hem de sağladığı vergi avantajları, Dubai’yi küresel ticaretin merkezi yapıyor. Dubai’de şirket kurarak, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Avrupa pazarlarına kolayca erişebilir ve dünyanın en gelişmiş iş merkezlerinden birinde faaliyet gösterebilirsiniz. Bu yazıda, Dubai’de şirket kurma süreci, şirket türleri, maliyetler ve avantajlar hakkında ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.

Dubai’de Şirket Kurmanın Avantajları

Dubai’de şirket kurmanın avantajları, birçok yabancı yatırımcıyı bölgeye çekmektedir. İşte Dubai’de iş kurmanın öne çıkan faydaları:

Vergi Avantajları: Dubai’de kurumlar vergisi, gelir vergisi ya da sermaye kazancı vergisi uygulanmamaktadır. Bu nedenle Dubai, vergi yükü açısından oldukça avantajlı bir yerdir. Ayrıca KDV oranları da çoğu ülkeye kıyasla düşüktür. Stratejik Konum: Dubai, Asya, Afrika ve Avrupa’ya açılan bir kapı olarak stratejik bir coğrafi konuma sahiptir. Bu durum, lojistik maliyetlerini düşürmekte ve geniş bir pazara erişim sağlamaktadır. Gelişmiş Altyapı: Dubai, dünyadaki en modern ve gelişmiş altyapıya sahip şehirlerden biridir. İleri teknolojiye sahip havalimanları, limanlar ve lojistik hizmetler, şirketler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Güvenli İş Ortamı: Dubai, iş dünyasına yönelik sağlam bir yasal düzenleme ve güvenilir bir hukuk sistemine sahiptir. Bu sayede Dubai, güvenilir bir iş ortamı sunmaktadır. Sermaye Geri Getirimi: Dubai’de kurulan şirketler, karlarını kendi ülkelerine rahatlıkla transfer edebilir. Bu durum, uluslararası yatırımcılar için Dubai’de şirket kurmayı daha cazip hale getirmektedir.

Dubai’de Şirket Türleri

Dubai’de şirket kurarken, tercih edebileceğiniz farklı şirket türleri vardır. Şirket türü seçimi, iş faaliyetlerinize, sermaye durumunuza ve hedeflerinize göre değişebilir. Dubai’de şirket kurmak isteyen yatırımcılar için en çok tercih edilen şirket türleri şunlardır:

1. Offshore Şirketler

Dubai’deki offshore şirketler, özellikle uluslararası ticaret yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Offshore şirketler, Dubai’nin serbest bölgelerinde kurulan ve yalnızca yurtdışında ticaret yapmak üzere tasarlanmış şirketlerdir. Bu tür şirketlerin Dubai iç pazarında faaliyet göstermesine izin verilmez. Offshore şirket kurmanın avantajları arasında vergi muafiyeti, kolay kurulum ve düşük maliyetler yer alır.

2. Serbest Bölge Şirketleri (Free Zone Companies)

Dubai’de en popüler şirket türlerinden biri olan serbest bölge şirketleri, Dubai içindeki serbest bölgelerde faaliyet göstermektedir. Serbest bölge şirketleri, tamamen yabancı sermaye ile kurulabilir, yani 0 sahiplik hakkı sunar. Serbest bölge şirketi kuran yatırımcılar, vergi avantajlarından yararlanabilir, hızlı kurulum süreci sayesinde kısa sürede işlerine başlayabilirler. Dubai’de her bir serbest bölge, belirli sektörlere veya faaliyet türlerine yönelik farklı kurallar ve avantajlar sunar. Örneğin, Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), Dubai Airport Free Zone (DAFZA) ve Dubai Silicon Oasis (DSO) gibi serbest bölgeler bulunmaktadır.

3. Anakarada Kurulan Şirketler (Mainland Companies)

Dubai’de iş yapmak isteyenler için bir diğer seçenek ise anakarada şirket kurmaktır. Anakara şirketleri, Dubai’de ve Birleşik Arap Emirlikleri genelinde serbestçe ticaret yapma imkanı sunar. Eskiden yabancı yatırımcıların anakara şirketlerinde Q yerel bir ortak bulundurması zorunluydu, ancak bu kural, bazı sektörlerde kaldırılmıştır. Anakara şirketleri, özellikle Dubai iç pazarında yer almak isteyenler için ideal bir seçenektir.

Dubai’de Şirket Kurma Süreci

Dubai’de şirket kurma süreci, şirket türüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak Dubai'de şirket kurmak için izlenmesi gereken temel adımlar şunlardır:

1. Şirket Türünü Belirleyin

İlk olarak, iş yapacağınız sektöre, faaliyet göstereceğiniz pazara ve hedeflerinize göre şirket türünü belirlemeniz gerekmektedir. Offshore, serbest bölge ya da anakara şirketlerinden birini seçebilirsiniz. Şirket türü, Dubai’de şirket kurmanın maliyetlerini ve yasal gerekliliklerini de doğrudan etkileyecektir.

2. Şirket İsmini Belirleyin ve Rezervasyon Yapın

Dubai’de şirket kurarken, belirli isim standartlarına uymak zorundasınız. Şirket isminizin Dubai yasalarına uygun olması, dini ya da siyasi bir içerik barındırmaması gerekir. Şirket isminizi belirledikten sonra, ticaret dairesine başvurarak rezervasyon yapmanız gerekmektedir.

3. Lisans Başvurusu Yapın

Dubai’de iş yapabilmek için faaliyet alanınıza uygun bir ticaret lisansı almanız gerekmektedir. Dubai şirket kurma isteyenler için başlıca lisans türleri ticari lisans, endüstriyel lisans ve profesyonel lisans olarak ayrılmaktadır. Lisans başvurusu, şirketin kurulduğu bölgeye göre ilgili serbest bölge ya da Dubai Ekonomi ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla yapılır.

4. Şirket Ana Sözleşmesini Hazırlayın

Şirketin ana sözleşmesini ve kuruluş belgelerini hazırlayarak ilgili yetkili kurumlara sunmanız gerekir. Bu belgeler, şirket ortaklarının hak ve sorumluluklarını, sermaye miktarını ve şirketin faaliyet alanını detaylandırmalıdır.

5. Ofis Alanı Kiralayın

Dubai de şirket açmak için bir ofis alanına sahip olmanız gerekmektedir. Serbest bölge şirketleri, genellikle belirli ofis alanları kiralamak zorundadır. Ancak bazı serbest bölgeler, sanal ofis seçenekleri de sunmaktadır.

6. Banka Hesabı Açın ve Sermaye Transferini Tamamlayın

Şirket kurulum sürecinin sonunda bir banka hesabı açarak sermaye transferini gerçekleştirmelisiniz. Dubai’de bankacılık sektörü gelişmiş olduğundan, işinizi büyütmek için farklı finansal araçlara erişim sağlayabilirsiniz.

Dubai’de Şirket Kurma Maliyeti

Dubai’de şirket kurma maliyeti, seçilen şirket türüne, serbest bölgeye ve iş faaliyetlerine göre değişiklik gösterebilir. Serbest bölgelerdeki lisans ücretleri, ofis kiralama bedelleri ve yasal masraflar gibi faktörler, toplam maliyeti belirler. Dubai’de şirket kurma maliyetleri genellikle 3.000 ile 15.000 USD arasında değişiklik göstermektedir. Serbest bölgelerde kurulan şirketler için ilk maliyetler düşük olabilirken, anakara şirketleri için maliyetler daha yüksek olabilmektedir. Dubai’de şirket kurmadan önce, bir maliyet analizi yapmak ve ilgili harcamaları göz önünde bulundurmak önemlidir.

Dubai’de Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Dubai’de şirket kurmak isteyen yatırımcıların bazı belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. İşte genellikle istenen belgeler:

Pasaport Kopyası : Şirket kuracak kişilerin pasaportlarının fotokopisi gereklidir.

: Şirket kuracak kişilerin pasaportlarının fotokopisi gereklidir. Vize ve İkamet Belgesi : Dubai’de kalıcı olarak ikamet edenler için vize ve ikamet belgesi sunulması gerekir.

: Dubai’de kalıcı olarak ikamet edenler için vize ve ikamet belgesi sunulması gerekir. Kuruluş Belgesi : Şirketin ana sözleşmesi ve ticaret lisansı gibi yasal belgeler.

: Şirketin ana sözleşmesi ve ticaret lisansı gibi yasal belgeler. Faaliyet Planı: Şirketin faaliyet alanı, sektörü ve iş hedefleri hakkında bilgi içeren bir iş planı.

Sonuç

Dubai’de şirket kurma, sunduğu vergi avantajları, gelişmiş altyapı, stratejik konum ve güvenli iş ortamı ile birçok yatırımcı için cazip bir seçenektir. Dubai’de bir şirket kurarak, uluslararası pazarlara erişebilir ve işinizi büyütmek için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. İşe başlamadan önce, Dubai’deki şirket türleri, kurulum maliyetleri ve yasal gereklilikler hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız önemlidir. Profesyonel bir danışmanlık hizmeti alarak, Dubai’de şirket kurma sürecini hızlandırabilir ve başarıya bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Kaynak : https://cebradxb.com/dubai-de-sirket-kurmak

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