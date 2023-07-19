Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırdığını duyurmasının, dış politikada her an bir oldu-bittiyle karşılaşma riskini beraberinde getirdiğini belirten Aksakal, "NATO veya ABD, Türkiye olarak bizi, yürüttüğümüz tarafsız politikalardan uzaklaştırmaya yönelik baskılar kurgulayabilir; bu baskıların neticesinde, Montrö Anlaşması'nın, 'bir kereden bir şey olmaz' yaklaşımıyla dejenere edilmesini denemeye kalkışabilir. 'Aman dikkat' diyoruz." şeklinde konuştu.

Meclis'te, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü üzerine gündem dışı konuşma yaparken CHP milletvekillerinin Genel Kurul salonundan ayrılmalarına ilişkin Aksakal, "Yaptıkları çarpıcı muhalefet için kendilerini tebrik ediyorum. Kıbrıs'ta görev yapan Türk askerine 'işgalci' diyen PKK yandaşlarıyla yol yürüyenlerden zaten böyle bir karşı eylem beklenebilirdi." ifadelerini kullandı.

CHP'nin, 25 Temmuz Salı günü Meclisin olağanüstü toplanması talebini değerlendiren Aksakal, "Hakikaten komedinin nirvanasını yaşıyor bunlar. Adama sorarlar; 'bu torba kanun görüşülürken yarıdan fazlanız Meclis'te yoktu, oylaması yapıldığında da yarıdan fazlanız oy kullanmadınız.' Neymiş efendim, sahadalarmış. Herhalde top sahasındaydılar. Siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz?" diye sordu.

Aksakal, enflasyon çerçevesinde çalışanlara yapılan ücret zammı ve verilen refah payının aynı oranda emekli aylıklarına yansıtılmamış olmasının sadece Anayasa'nın değil, ilahi adaletin eşitlik ilkelerine de uymadığını dile getirdi.

Yüzde 25 artışın, ele geçen maaş üzerine yapılması ve en az 4 bin lira seyyanen bir zammın ilave edilmesi gerektiğini söyleyen Aksakal, enflasyona karşı alınan tedbirlerin sert karakterde olmasının ciddi bir toplumsal travmanın tetiklenmesine yol açtığını kaydetti. Mali disiplinin sağlanması için öngörülen gelir artışlarının sadece yeni vergiler koyarak veya oranları artırmak suretiyle elde edilemeyeceğini vurgulayan Aksakal, "Öncelik, mevcut oran ve vergilerin tam ve zamanında toplanmasını sağlayacak idari yapılanma ve önlemler de olmalıdır." dedi.

Aksakal, DSP olarak akaryakıttan alınan ÖTV'nin 6 ayda bir enflasyona uyarlanmasını hatalı bulduklarını ve bunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.