"Daha güzel günleri birlikte göreceğiz"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Aday Adaylığı için kentin geleceğine vizyonu ile katkı sağlayacağını ifade eden Adıyaman Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Fatih Doğa,"Çok değerli hemşerilerim, kıymetli büyüklerim, ülkemizin parıldayan yıldızı genç arkadaşlarım, hepinizi bu zor ve kederli günlerde en kalbi duygularımla kucaklıyor, kayıplarınız için Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bütün zorluklarla başa çıkabilecek gücü var ve hepimizin buna inancı tamdır. Daha güzel günleri birlikte göreceğiz. 14 yıldır Adıyaman’da hizmetkar olarak çalışıp, sizlerin yanında yer aldım. Beni bağrına basan hemşerilerime ve hizmet etme fırsatı veren devlet büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmet yarışında fırsatım olması halinde daha çok insanın kalbine dokunacağımı ve ilimizin geleceğine vizyonum ile katkım olacağını düşündüğüm için Adalet ve Kalkınma Partisi’nden aday adaylığı başvurumu yaptım.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için çalışacak olan Adıyaman ekibinde yer alarak ilimizin ve ülkemizin yeniden inşaasında hizmetkar olarak çalışmaya talibim."dedi.

"Memleketin iyiliğinden başka bir şey düşünmeyeceğim"

Türkiye yüzyılında Adıyaman’ında hakkettiği yeri alması için elimden geleni yapacağını aktaran Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çıktığım bu yolda sizlerin mutluluğuna katkı sağlayacak herkesi dava arkadaşım olarak göreceğimi, memleketin iyiliğinden başka bir şey düşünmeyeceğimi, Türkiye yüzyılında Adıyaman’ında hakkettiği yeri alması için elimden geleni yapacağımı temin ederim. Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbet ile selamlıyor ve saygılarımı sunuyorum."



Kaynak : PHA