Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 5 yaşındaki Menesa Özel için başlatılan arama çalışmaları acı bir sonla tamamlandı. Ailesi ve güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda küçük çocuk, evlerinin bahçesinde bulunan havuzda hareketsiz halde bulunurken, sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 5 yaşındaki kız çocuğu, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde 5 yaşındaki çocukları Menesa Özel'den haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve ailenin yaptığı aramada Menesa, evlerinin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede talihsiz kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Menesa Özel, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Adıyamanlılar Net