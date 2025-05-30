Diyanet’e dini yayın denetimi, manevi danışmanlık ve personel atama yetkisi

Yeni yasayla, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı yetkiler yeniden düzenlenerek Diyanet İşleri Başkanlığı’na verildi. Buna göre:

Dini yayınların incelenmesi, mealleri ve tercümeleriyle hazırlanan eserlerin denetlenmesi yeniden Diyanet’in görev tanımı içine alındı.

Dini günlerin tespiti yetkisi açık biçimde Başkanlığa tanımlandı.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet birimleri gibi alanlarda manevi danışmanlık ve din hizmeti sunabilecek.

Göçmen, engelli, bağımlı ve afetzedeler gibi destek ihtiyacı olan gruplara yönelik dijital, yazılı ve görsel medya üzerinden dinî rehberlik yapılabilecek.

Diyanet müşavirleri ve müftüler, artık kurum içindeki farklı birimlerde rotasyonla görevlendirilebilecek.

İlk defa atanacak personelin sınav usulüyle belirlenmesi hükmü de yasal güvence altına alındı.

Enerji ve maden kurumlarına mali muafiyetler geldi

Torba yasada Diyanet dışında çeşitli kurumlara ilişkin teknik ve mali düzenlemeler de yer aldı:

TENMAK – Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu

Kurumun faaliyetleri sonucu oluşan gelirleri, iktisadi işletme sayılmayacak; kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

Makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek.

Mal ve varlıkları devlet malı sayılacak ve haczedilemeyecek.

MAPEG – Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Taşınmazları devlet malı sayılacak.

Kurum, bazı mali yükümlülüklerden muaf tutulacak.

İstihdam, vergi ve teşkilat yapılarına yönelik kapsamlı düzenlemeler

Yasa aynı zamanda, Rekabet Kurumu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu gibi kurumsal yapıların teşkilat düzenini, personel haklarını ve mali uygulamalarını da yeniden düzenliyor.

Yasayla birlikte özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumsal hizmet alanı daha da genişlerken, stratejik sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara yönelik vergi muafiyeti ve mali koruma önlemleriyle kamu yatırımlarının teşviki hedefleniyor. Yeni yasal düzenlemelerin, önümüzdeki süreçte hem idari uygulamalara hem de kamu kaynaklarının kullanımına etkide bulunması bekleniyor.

Kaynak : PHA