Diyabet hastalarının ayaklarını düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bilgehan Çatal, “Özellikle ayak parmakları arasındaki boşlukları temizlemeli ve nemli tutmamaya özen göstermelidir. Ayrıca uygun ayakkabı giymeli ve çıplak ayakla yürümekten kaçınmaları da önemli bir korunma yöntemidir” ifadelerini kullanarak diyabetik ayak hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu.

“Hastalığın önlenmesinde egzersiz önemli”

Diyabetik ayak hastalığının önlenmesinde egzersiz yapmanın da öneminin büyük olduğunu belirten Doç. Dr. Çatal, “Egzersizler, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına ve ayaklarda kan dolaşımının artmasına yardımcı olur. Ancak, diyabet hastalarının özellikle ayaklarına zarar verebilecek aktivitelerden kaçınmaları gerekir. Diyabet hastalarının ayaklarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve herhangi bir yara ya da enfeksiyon belirtisi görüldüğünde hemen doktora başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ayak yaralarının steril bir ortamda tedavi edilmesi ve enfeksiyonların önlenmesi için uygun antibiyotiklerin kullanılması da önemlidir. Diyabetik ayak sendromu, tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, diyabet hastalarının ayak sağlıklarına özen göstermeleri ve düzenli kontrollerini yaptırmaları hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA