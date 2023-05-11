Tüm dünyada milyarlarca insanın en önemli protein kaynağı olan baklagiller, Türk mutfağında da çok önemli bir yere sahip.

Baklagillerin zengin besin öğesi içeriğinin yanı sıra kolay ulaşılabilir ve dayanıklı olması, uzun süre saklanabilmesi ve tüm dünya mutfaklarında pek çok yemekte kendine yer bulması nedeniyle beslenme için temel gıdaların başında yer aldığını belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi ve Diyetisyen Sibel Mumcu, “Saymakla bitmeyen faydaları ile beslenme listelerinde de başköşe de olan bakliyatlar; insan sağlığını koruyan, iyileştiren, diyabet, şeker, kalp hastalıkları, yüksek kolesterol ve anemi gibi pek çok sağlık sorunu ile mücadelede öne çıkan önemli bir besin ailesidir. Glüten içermeyen, vejetaryen ve vegan beslenen bireylerin beslenmesinde önemli miktarda protein sağlayan baklagiller, geleceğin gözde gıdaları arasında yer alıyor” dedi.

Sağlık için sıklıkla beslenme listelerinde yer verilen bakliyatların aynı zamanda gezegenin sağlığı için de çok önemli olduğunu hatırlatan Mumcu, “Bakliyatlar sürdürülebilir tarımı teşvik eden ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirme konusunda olumlu etkileri olan önemli bir tarımsal ürün grubudur. Yetiştirilirken daha az suya ve daha az sentetik gübreye ihtiyaç duyan baklagiller, büyürken aynı zamanda havadaki azotun toprağa aktarılmasını sağlayarak tarım arazilerinin verimliliğine katkı sağlayarak topraktaki biyoçeşitliliğin korunmasını da büyük ölçüde destekliyor” diye konuştu.

BAKLİYAT ÇEŞİTLERİNİ KULLANARAK YENİ REÇETELER GELİŞTİRİLİYOR

Geleceğin nüfusunu sürdürülebilir şekilde beslemek için tarımsal ürünlere olan talebin hızla arttığı ve bu talebin karşılanması için üretiminde artırılması gerektiği göz önüne alındığında, sağlıklı beslenme için kaliteli bitkisel protein sunan baklagillerin üretiminin teşviğinin de önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Mumcu, “Sodexo olarak daha iyi gelecek ve sürdürülebilirlik için sürdürülebilir bitkisel beslenmeyi destekliyoruz. Menülerimizin ve yemek içeriklerimizin yüzde 33’ünü bitki bazlı besinlerden oluşturmayı hedefliyor, bakliyat çeşitlerini kullanarak yeni reçeteler geliştiriyoruz” dedi.

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