TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı Dış Ticaret Endeksi'ne göre, ihracatta birim değer endeksi ile miktar endeksi artarken, ithalatta azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Endeks, Kasım 2022'ye göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,7 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9 ve yakıtlarda yüzde 19 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 7,8 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Kasım'da yıllık bazda yüzde 7,8 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, yakıtlarda yüzde 27,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,2 azaldı, yakıtlarda %6,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) ,8 arttı.

Bu arada mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 azalırken, Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi ise yüzde 7,2 azaldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Kasım ayında 79,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 6,9 puan artarak, 2023 yılı Kasım ayında 86,3 oldu.