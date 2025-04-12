Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman- Malatya karayolu üzerinde Ulupınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya yönünde ilerleyen Erdem Yalvaç yönetimindeki 21 AFM 887 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Erdem Yalvaç ile otomobilde bulunan eşi Gülpınar Yalvaç ve biri bebek 2 kızı yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA