DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ihracat rakamlarını yorumladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye, 2022 yılında 254,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Türk Hava Yolları, 15 milyar 769 milyon dolarlık ihracatıyla 2022 yılının “İhracat Şampiyonu” oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “2028 senesi için ihracat hedefimiz 400 milyar dolar ve üstünü yakalamaktır” ifadelerini kullanması sonrasında, Dünya Gazetesi’ne demeç veren TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin de “Kur 35 TL olsa bile bugünkü koşullarda 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak zor” açıklaması tartışma yarattı.

Türkiye’nin ihracat hedeflerini masaya yatıran DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, ihracat büyüklüğünü değerlendirdi.

Dalgın, “İhracat döviz kazanmanın, yatırım ve istihdamı artırmanın, rekabete karşısında her gün kendimizi geliştirmenin anahtarıdır. Büyük Türkiye’nin yolu topyekun bir ‘Kalkınma Seferberliği’nden geçer. Yani üretim, ihracat, istihdam, ihracat ve yenilikçilikten geçer. Şimdi ihracatta gerçek şampiyonluk zamanıdır” dedi.

Dalgın, yaptığı basın açıklamasında “İki on yıllık periyotlar halinde bakalım. 2002’deki ihracatımız 35 milyar dolardı. 2012’de 153 milyar dolara çıktı. Yani ihracatımız bu 10 yılda dört kattan fazla arttı. İkinci on yıllık periyotta ise 254 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Yaklaşık bir buçuk katlık bir yükseliş var. İki misli bile artmadığını görüyoruz. Neden hedeflerimizin yarısındayız?” diye sordu.

KENDİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ GEREK

İhracat ölçeğini de değerlendiren Dalgın, “Örneğin, 100 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştiren şirket sayımız yalnızca 295. Milyar dolar ihracatı aşan firma sayımız ise henüz sadece 21. Bu cirolar dünyada rekabet standartlarını yakalamak için kendimizi geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor” yorumunu yaptı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 5 AYDA 56 MİLYAR DOLAR

Bu yılın ocak-mayıs aylarını kapsayan ilk 5 ayında ihracatın yüzde 0,2 artarak 102,5 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 8,9 artarak 158,6 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Dalgın, “Dış ticaret açığı ilk 5 ayda 56 milyar doları geçti. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 43 milyar dolarla rekor kurmuştu. Bu yıl olumsuz bir rekor daha tazelendi. Neden bu kadar yüksek dış ticaret açığı verdik?” ifadelerini kullandı.