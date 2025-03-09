"CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Verdikleri Sözleri Tutmadı"

Anaç, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının seçim sürecinde Abdurrahman Tutdere için doğrudan Adıyaman halkından destek istediklerini, kazanması durumunda her türlü desteği sağlayacaklarını vaat ettiklerini hatırlatarak, "Ne yazık ki bu sözler tutulmadı. CHP’li büyükşehir belediyeleri ve parti yönetimi, Adıyaman halkını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Halk, beklediği hizmeti göremedi" dedi.

"İktidarın Kaybı Adıyaman Halkına Fatura Edildi"

Anaç, AK Parti’nin belediyeyi kaybetmesinin ardından Adıyaman halkının hizmet ve yatırımlardan mahrum bırakıldığını savunarak, "Depremi iliklerine kadar yaşamış bu halkın hizmetlerden yoksun bırakılması kabul edilemez. İktidar, kaybetmenin bedelini Adıyaman halkına ödettiriyor. Merkezi yönetim, Adıyaman’a sırtını dönmüş durumda" ifadelerini kullandı.

"Siyasi Çekişmelerin Bedelini Halk Ödüyor"

Adıyaman’daki iktidar milletvekilleri ile CHP’li belediye yönetimi arasında uyumlu bir çalışma yürütülmediğini belirten Anaç, iki tarafın da partizanlık yaparak halkı mağdur ettiğini öne sürdü. "Adıyaman halkı hem iktidardan hem de belediye başkanı Tutdere’den yol, su, trafik, altyapı, imar ve sosyal hizmetler beklerken, yetkililer siyasi çekişmelerle vakit kaybediyor. Deprem sonrası yerle bir olmuş, ekonomisi çökmüş, psikolojik çöküntü içinde bir şehir için ne yapıldı?" diye sordu.

"Halk Hesap Soracak"

Anaç, hem iktidara hem de yerel yönetime açık bir çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi çekişmeleriniz, ehliyetli ve liyakatlı kadrolar oluşturmamanız, iktidar milletvekilleriyle koordineli çalışamamanız nedeniyle bu halkı mağdur etmeye hakkınız yok. Adıyaman halkı, hizmet veremeyen AK Parti'yi %53’lerden %27’lere düşürdüğü gibi, CHP’yi %22’lerden %50’lere çıkararak belediye başkanlığına taşıdığı gibi o koltuktan indirmesini de bilir. Halkın sabrı taşmak üzere."

DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç’ın Açıklaması'nın tam metni şöyle:

"Özellikle büyükşehir belediye başkanlarının, seçim sürecinde Abdurrahman Tutdere’nin kazanması için gerek videolu desteklerle gerekse doğrudan iletişim yoluyla halktan oy istemesi dikkat çekiciydi. CHP’li büyükşehir belediye başkanları ve parti yönetimi, Tutdere’nin seçilmesi durumunda her türlü desteği vereceklerini vadetmişti. Ancak ne yazık ki bu sözler tutulmadı ve Adıyaman halkı büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Beklenen hizmetler yerine getirilmedi, vaat edilen destek sağlanmadı.

İktidarın Adıyaman’daki yerel yönetimi kaybetmesiyle birlikte, merkezi yönetim de hizmetlerden ve yatırımlardan elini çekmiş durumda. Depremin yıkıcı etkilerini iliklerine kadar hisseden Adıyaman halkı, iktidarın kaybetmenin bedelini kendisine ödettirdiğini düşünüyor. İktidar, halktan kopuk bir siyaset anlayışıyla hareket ediyor ve Adıyaman’ı adeta görmezden geliyor.

Adıyaman, milletvekilleri açısından iktidarın kontrolünde, ancak yerelde CHP’nin yönetiminde bir şehir konumunda. Bu iki tarafın siyasi çekişmeleri, hizmetin önüne geçmiş durumda. İktidar ve ana muhalefet partisi, partizanlık yaparak hizmet üretmemekte, bunun bedelini ise Adıyaman halkına ödetmektedir.

Adıyaman halkı, hem merkezi yönetimden hem de Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’den yol, su, trafik, altyapı, imar ve sosyal hizmetler gibi temel belediyecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini beklemektedir. Yaşanabilir, modern bir şehir inşa etmek yerine siyasi çekişmelerle vakit kaybediyorsunuz. Depremle yerle bir olmuş, ekonomisi çökmüş ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçen bu şehir için ne yaptınız?

Buradan hem iktidara hem de yerel yönetimi elinde bulunduran CHP’ye ve Başkan Abdurrahman Tutdere’ye açık bir çağrıda bulunuyoruz:

Siyasi çekişmeleriniz, ehliyetli ve liyakatlı kadroları oluşturmamanız ve yerelde iktidar milletvekilleriyle koordineli çalışamamanız nedeniyle Adıyaman halkını mağdur etmeye hakkınız yoktur.

Bu halk, kendisine hizmet etmeyen AK Parti’yi %53’lerden %27’lere nasıl düşürdüyse, sizleri de %22’lerden %50’lere çıkararak belediye başkanlığına taşıdığı gibi, o koltuktan indirmesini de bilir."

Kaynak : PHA