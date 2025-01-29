Muhalefete yönelik baskıların arttığını söyleyen Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim” sözlerine sert tepki göstererek, “Milletimizi ‘Sokağa çıkarsanız yakarız’ diye tehdit ederken, sokağa çıksınlar diye de tahrik ediyorlar. Artık biliyoruz, kaos peşindeler. Ama siyaset tarihi göstermiştir ki, kaosu yaratanlar o kaosun altında kalmaya mahkumdur” dedi.

"78 Vatandaşımız Göz Göre Göre Öldü, Bu Bir Cinayettir!"

Dervişoğlu, konuşmasına Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciası ile başladı. Yangında hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün çocuklar olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Tam 78 vatandaşımız Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında can verdi. 36 tanesi çocuktu! Daha bir hafta önce karnelerini almış ve sadece tatil yapmak isteyen çocuklarımız, hayatlarının baharında kaybolup gittiler. Bunun adı ihmal değil, cinayettir!”

İktidarın ve devlet yöneticilerinin denetimsizlik ve kayırmacılık nedeniyle bu tür facialara yol açtığını söyleyen Dervişoğlu, 2002’den bu yana iktidarın ihmal, denetim eksikliği ve kayırmacılıktan kaynaklanan olaylarda yaklaşık 55 bin vatandaşın öldüğünü vurguladı.

"Turizm Bakanı, Türkiye’nin Başındaki Kayyumdur!"

Dervişoğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da sert sözlerle eleştirdi ve Türkiye’nin kamu kaynaklarının iktidar tarafından keyfi olarak kullanıldığını iddia etti:

"Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendi işletmelerini denetleyen kendi bürokratlarını atıyor. Türkiye’yi ucuz turizm cenneti yaparak ülkemizin kültürel mirasını yok ediyor. Erdoğan’ın kayyum rejiminin bir özetidir. Turizmin başındaki kayyumdur!"

Bu durumun, devlet yönetiminin artık kamu hizmeti değil, kişisel kazanç aracı olarak kullanıldığının bir göstergesi olduğunu belirten Dervişoğlu, “Devleti yönetenlerin çoğu holding patronu! Görevleri halka hizmet etmek değil, kendilerine rant sağlamak” ifadelerini kullandı.

"Muhalefeti Susturmak İçin Yargıyı Kullanıyorlar!"

Konuşmasında son dönemde muhalefet üzerindeki baskıları da ele alan Dervişoğlu, gazeteciler ve siyasetçilere yönelik gözaltılar ve tutuklamaların demokrasiye darbe vurduğunu söyledi:

"Haber yapan gazetecilere zulmedildiğine şahit olduk! Siyaset yapan siyasetçilerin demir parmaklıklar ardına atıldığına şahit olduk! İmamoğlu’na iddianame, Ümit Özdağ’a tutuklama kararı, Hüseyin Baş’a denetimli serbestlik yazan bu düzen, muhalefeti yargı sopasıyla dizayn etmeye çalışıyor!"

Muhalefete yönelik baskıların iktidarın “gidici” olduğunu gördüğünü ve bu nedenle panik içinde olduğunu gösterdiğini belirten Dervişoğlu, "Kaosu yaratanlar, o kaosun altında kalmaya mahkumdur" dedi.

"Kaos Planları Yapanlar, Bunun Bedelini Ağır Ödeyecek!"

Dervişoğlu, iktidarın Türkiye’yi kargaşa ortamına sürüklemeye çalıştığını belirterek, hükümetin vatandaşları tahrik ettiğini vurguladı.

"Milletimizi 'sokağa çıkarsanız yakarız' diye tehdit ederken, sokağa çıksınlar diye de tahrik ediyorlar. Ama unuttukları bir şey var! Siyaset tarihi göstermiştir ki, kaosu yaratanlar, o kaosun altında kalmaya mahkumdur. Gözü dönmüş bu kibir, milletin ferasetini unuttu! Ama unutmasınlar, bunun siyasi faturası çok ağır olacak!"

Bu sözleriyle hükümetin yargı sopasıyla, baskılarla, gözaltılarla muhalefeti susturamayacağını belirten Dervişoğlu, iktidarın önümüzdeki seçimlerde ağır bir yenilgi alacağını ifade etti.

"Halkı Sefalete Sürükleyen Bu Rejime Dur Diyeceğiz!"

Dervişoğlu, iktidarın sadece muhalefete değil, halkın tamamına zulmettiğini söyleyerek, yaşanan ekonomik krizin, işsizliğin ve yoksulluğun nedeninin hükümetin rant düzeni olduğunu belirtti.

"Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli, işçi, memur geçinemiyor. Halk yoksulluk içinde kıvranırken, kamu kaynakları saray müteahhitlerine peşkeş çekiliyor. İşte bu düzeni değiştirmek için buradayız!"

İYİ Parti lideri, Türkiye'nin bu kötü gidişattan kurtulması için muhalefetin birlik olması gerektiğini ifade etti ve "Bu düzene teslim olmayacağız!" mesajını verdi.

"Susmayacağız, Teslim Olmayacağız!"

Konuşmasının sonunda hükümete sert bir mesaj gönderen Dervişoğlu, muhalefetin baskılara boyun eğmeyeceğini ve halkın haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi:

"Yeter! Susmayacağız! Bu baskı rejimine teslim olmayacağız! Türk milleti, kendisini ezen bu harami düzenine son verecek. Gidiyorlar ve bunu çok iyi biliyorlar!"

İYİ Parti lideri, Türkiye'nin artık tek adam yönetiminden kurtulması gerektiğini ve demokrasinin güçlenmesi için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA