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Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde faaliyet gösteren Şehit Fatih Gök İlkokulu, öğrenci velilerinin öncülüğünde duygusal bir yardım kampanyasına ev sahipliği yaptı. Sınıf öğretmeni Pınar Uyunmaz'ın liderliğinde başlatılan sosyal proje kapsamında, veliler evde ördükleri kışlık bereleri ve atkıları, ihtiyaç sahibi köy okullarındaki çocuklara gönderiyor.

Şehit Fatih Gök İlkokulu'nda 12 yıl boyunca anasınıfı öğretmenliği görevini sürdüren Pınar Uyunmaz, "Bu sene velilerimle beraber Minik Eller Üşümesin sloganıyla harekete geçtik. İpliklerimizi alarak, velilerimizin katkılarıyla kışlık giysiler örüyoruz. Amacımız, kendi yaşadığımız zorlu şartlara rağmen, köy okullarındaki çocuklara yardım eli uzatmak. Deprem gibi zorlu bir deneyim yaşadık, ama bu tür projelerle birbirimize destek olmayı sürdüreceğiz. Müdür ve müdür yardımcılarımın desteğiyle bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyum ve teşekkür ediyorum" dedi.

Müdür yardımcısı Derya Döşyılmaz ise, "Şehit Fatih Gök İlkokulu olarak velilerimizle birlikte anlamlı bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte emeği geçen velilerimize teşekkür ediyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi okullara destek olmak ve bu tür etkinlikleri sürekli hale getirmek. Velilerimizin desteğiyle bu projeleri sürdüreceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu özverili projede yer alan okul yönetimi, öğretmenler ve veliler, sadece kışlık giyim yardımıyla kalmayıp, ilerleyen dönemlerde oyuncak ve kıyafet yardımları gibi faaliyetlere devam etmeyi planlıyor. Okulun öğrencileri ve velilerinin bu güçlü dayanışması, köy okullarına yapılan yardımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak : PHA