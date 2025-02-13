Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari çalışanları, anaokulu öğretmenleri, yöneticiler, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden temsilciler katıldı.

Toplantıda Dr. Vahide Yiğit Gençten yürütücülüğünde Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Doyumğaç, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gültekin, Dr. Öğr. Üyesi Rabia Özen Uyar ve Dr. Öğr. Üyesi Saadin Oyucu'nun katkılarıyla hazırlanan TÜBİTAK destekli “Teknoloji Destekli Zenginleştirilmiş Sesli Okuma Etkinliklerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi” başlıklı proje tanıtıldı.

12 haftalık proje kapsamında 22 adet kitap hazırlandı.

Proje, hikâyeler aracılığıyla depremden etkilenen okul öncesi çocukların sosyo-duygusal gelişimlerine destek olmayı ve çocukların travma sonrası güvenli bağlar kurmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Programda proje ekibi tarafından, anaokulu öğretmenleri ve eğitimciler için geliştirilen uygulamalı etkinlikler tanıtıldı. Proje kapsamında hazırlanan sesli okuma etkinliklerine www.etkilesimlikitap.com adresinden ulaşılabiliyor.



Kaynak : PHA