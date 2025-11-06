Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen İleri Dönüşüm Atölyesi'nde kamelya, bank, çöp kovası, oturma grubu ve dekoratif süslemeler üretiliyor. Yenilenen ürünler, ihtiyaca göre yeni yapılan ya da mevcut park ve yeşil alanlarda değerlendirilerek hem çevreci bir üretim modeli sunuyor hem de belediyeye ek maliyet yükünü önlüyor.

Konukevi Bahçesi İleri Dönüşüm Ürünleriyle Yenilendi

Tutdere'nin göreve gelmesiyle birlikte hayata geçirilen İleri Dönüşüm Atölyesi'nde bugüne kadar 700 bank, 30 kamelya, 100 çöp kovası, 50 aydınlatma direği ve 1.000 metre ferforje imalatı yapıldı. Bu çalışmalar sonucu belediye bütçesine yaklaşık 13 milyon 740 bin TL tasarruf sağlandı. Son olarak, atölyede üretilen oturma grupları, kamelyalar, dekoratif ağaç süsleri ve ahşap çöp kutuları, yeni yapılan Belediye Konukevi'nin bahçesine yerleştirildi. Üç kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan ürünlerin kurulumu tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Depremden Üretime Uzanan Dönüşüm

Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığı içinde yer alan atölyede, depremde hasar gören veya kullanılamaz hâle gelen malzemeler toplanarak yontuluyor, zımparalanıyor, boyanıyor ve vernikleniyor. Yenilenen ahşap ve metal parçalar daha sonra park ve yeşil alanlara monte edilerek vatandaşlara daha estetik ve kaliteli sosyal alanlar kazandırılıyor.

Konukevi Mobilyaları da Atölyede Üretiliyor

Adıyaman Belediyesi Konukevi'nin bahçesine yerleştirilen mobilyalar da İleri Dönüşüm Atölyesi'nde yenilenen malzemelerden üretildi. Bu çalışmalar, belediyenin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını yansıtıyor.

Başkan Abdurrahman Tutdere, yapılan çalışmalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

'Belediyemizin tüm birimlerinde tasarruf bilinciyle hareket ediyoruz. Depremde zarar gören ve kullanılamaz hale gelen malzemeleri yeniden değerlendirerek hem çevreye duyarlı bir adım atıyoruz hem de belediyemizin bütçesine katkı sağlıyoruz. İleri Dönüşüm Atölyemizde yürütülen çalışmalar sayesinde şehrimizin yeşil alanlarını daha estetik hale getiriyoruz. Amacımız, halkımıza daha güzel yaşam alanları sunarken israfı önlemek ve üretken belediyecilik anlayışını güçlendirmektir.'

Kaynak : PERRE