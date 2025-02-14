"Eczacılar İçin Yeni Düzenleme Şart"

Mevcut ilaç fiyat kararnamesinin artık sürdürülemez hale geldiğini ifade eden Koca, sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Özellikle kademeli kârlılık sisteminin eczacıları zarara uğrattığını ifade eden Koca, sabit kârlılık modeline geçilmesi ve enflasyona bağlı yıllık güncellemelerin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Deprem bölgesindeki eczacılar, Türkiye'nin geri kalanına kıyasla daha büyük zorluklar yaşarken, ilaç tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle hastaların tedaviye erişimi giderek zorlaşıyor.

İlaç Firmaları Türkiye'den Çekiliyor, Deprem Bölgesinde Hastalar Mağdur!

Koca, ilaç firmalarının, sabit kur uygulaması nedeniyle Türkiye’den çekildiğini ve bu durumun yeni nesil ilaçların ülkeye girişini engellediğini söyledi. Özellikle kanser, diyabet ve psikotrop ilaçlara erişimde büyük sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Koca, "Hastalarımız tedaviye ulaşamıyor. Yeni nesil ilaçların ülkeye gelmesi giderek zorlaşıyor. Özellikle deprem bölgesinde ilaç tedariki ciddi bir sorun haline geldi" dedi.

Son dönemde muayene ücretleri, ilaç fiyat farkları ve katılım paylarının artması, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş gibi depremden etkilenen illerdeki hastaları daha da zor durumda bırakıyor.

SGK Protokolü İmzalanmalı, Deprem Bölgesine Özel Destek Verilmeli!

Adıyaman Eczacılar Odası Başkanı Koca, SGK ile yaklaşık 4 aydır imzalanamayan protokolün bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı. Özellikle deprem bölgesindeki eczaneler için yeni düzenlemelerin ertelenmesi ve özel teşvikler sağlanması gerektiğini belirten Koca, yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

- "Eczacılar olarak sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçasıyız. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar ve ilaç tedarik sorunları nedeniyle ayakta kalmamız giderek zorlaşıyor. Hastaların ilaca ulaşımı daha da zorlaşmadan yetkililerin bir an önce çözüm üretmesini bekliyoruz."

- "Deprem bölgesindeki eczacılar için özel destek mekanizmaları devreye sokulmalı, mevcut ilaç krizinin daha da derinleşmemesi için ivedilikle adım atılmalıdır."

Eczacıların ve hastaların her geçen gün daha büyük bir çıkmaza sürüklendiğini belirten Koca, "2025 yılı çok daha zorlu geçecek. Şimdiden önlem alınmazsa, hem hastalarımız hem de biz eczacılar için dayanılmaz bir tablo ortaya çıkacak" diyerek yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

Kaynak : PHA