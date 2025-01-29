Siirt Belediyesi’ne Kayyum Atandı

DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Alağaş’ı görevden aldı ve yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’yı kayyum olarak atadı.

Kayyum atanmasına tepki gösteren DEM Partili milletvekilleri, bugün TBMM Genel Kurulu’nda sıra kapaklarına vurarak ve alkışlarla protesto eylemi gerçekleştirdi. Protesto devam ederken Meclis Başkanvekili Celal Adan, oturuma ara verdi.

DEM Parti, Siirt Belediyesi’ne kayyum atanmasını seçmen iradesinin gasp edilmesi olarak değerlendirirken, hükümet yetkilileri ise terör bağlantısı gerekçesiyle kayyum atamasının gerekli olduğunu savunuyor. Kayyum kararına yönelik protestoların Meclis dışında da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA