“Tedbir Alınmazsa Yeni Facialar Kaçınılmaz”

Ali Babacan, Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasında 78 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, son dönemde yaşanan felaketlerin ortak nedeninin denetimsizlik olduğunu belirtti. Babacan, şunları kaydetti:

"Ülkece kötü günler geçiriyoruz. Üzgünüz ama aynı zamanda öfkeliyiz. Son iki haftada yüzden fazla insanımızı, yanan oteller, sahte içkiler, çöken binalar nedeniyle kaybettik. Bizler kadere inanan insanlarız ancak bunca büyük felaket olurken yönetenlerin sadece ‘kader planı’ diyerek olayı geçiştirmesi mümkün değildir. Önce tedbirini alacaksın, sonra ‘takdir Allah’ın’ diyeceksin."

Babacan, denetim eksikliği ve liyakatsiz yönetim nedeniyle faciaların kaçınılmaz hale geldiğini ifade ederek, “Bakanlıklar ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu ancak Cumhurbaşkanlığı sağlayabilir. Sayın Erdoğan bu sorumluluktan kaçamaz” dedi.

“Kartalkaya’nın Sorumluları Er Ya Da Geç Ortaya Çıkacak”

Babacan, Kartalkaya’daki yangının ardından sorumluluk tartışmalarının başladığını hatırlatarak, hükümet ve muhalefet arasında yaşanan suçlamaların çözüm getirmeyeceğini belirtti:

"Daha yangının dumanı tüterken cenazeler kaldırılmadan başlayan suçlamalar tam bir kayıkçı kavgasıdır. Hükümet, belediyeler ve özel sektör arasında denetim zaafiyeti olduğu ortada. Otel işletmecileri, Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi ve Bolu Belediyesi sorumluluktan kaçamaz. Sayın Erdoğan, derhal Devlet Denetleme Kurulu’nu devreye sokmalıdır. İçişleri Bakanlığı müfettiş gönderdi ama kendi personelini soruşturmakta ne kadar tarafsız olabileceğini göreceğiz."

Babacan, yangın faciasının ardından yetkililerin sorumluluk almadığını ifade ederek, olayın aydınlatılması için TBMM’de araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

“Bu Sorumluluktan Hiç Kimse Kaçamaz”

Babacan, yangında hayatını kaybedenleri anarak, bundan sonra benzer faciaların yaşanmaması için sistemde köklü bir değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı:

"78 insanımızı kaybettik. Bunlar sadece birer rakam değil, her biri ayrı bir hayat, bir ailenin parçası. Eğer sistemde köklü bir değişiklik yapılmazsa, yeni yangınlarda can kayıpları yaşanırsa, bunun tek sorumlusu Cumhurbaşkanı’dır. Dünya, ahiret bu sorumluluktan kaçamazsınız. Er ya da geç bunun hesabını vereceksiniz."

“Özgür Basını Susturamazsınız”

Babacan, iktidarın baskı politikalarına da değinerek, yargının siyasi amaçlarla kullanıldığını öne sürdü. Basın mensuplarına yönelik gözaltı ve tutuklama kararlarına tepki gösteren Babacan, şunları söyledi:

"İktidar zayıfladıkça, özgür basını susturarak, sanatçılar üzerinde baskı kurarak, muhalif siyasetçileri hedef alarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ama olmuyor, çünkü artık toplum gerçekleri görüyor. Hukuku ayaklar altına alarak, Anayasa’yı çiğneyerek ülkenin bekasını tehlikeye atıyorsunuz. Özgür basını susturarak bir yere varamazsınız."

Babacan, iktidarın yargı gücünü kullanarak muhalefeti ve basını sindirmeye çalıştığını ancak bunun ters tepeceğini ifade etti. "Türkiye’yi daha özgür ve adil bir noktaya taşımak için biz buradayız ve bu düzeni değiştireceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA