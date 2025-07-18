İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından 28 ilde son iki haftada DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 153 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlar, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin DEAŞ’a üye olduklarının, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finansman sağladıklarının ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıklarının belirlendiğini belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1946067170250879169

Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve il jandarma komutanlıklarını tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı değil; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır” dedi.