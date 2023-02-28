Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili videolu paylaşımda bulundu.

"Helalleşmek ancak suçu kabul etmekle olur" diyen Genel Başkan Davutoğlu, videolu mesajında, "Biz imar baronlarına savaş açalım derken siz yerel ve ulusal imar baronlarını arkanıza aldınız. İşte bugünün vebali, bu hataların, ihmallerin sonucunda sizin omuzunuzda. Helalleşmek güzel bir tabirdir, bizim milletimizin gönlü ganidir. Helalleşir de ama Dicle kenarında bir koyun kaybolsa benden hesabı sorulur diye yola çıkanların, on binlerce insanımız enkaz altında devlet gelir diye beklerken Ankara'da oturmalarının helalleşmesini kimse izah edemez" yorumunda bulundu.

Helalleşme öncesinde çıkıp milletten özür dilenmesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu, "Helalleşmek ancak suçu, özrü kabul etmekle olabilir. Siz özür dilemek yerine halka tepeden bakan tek mütekebbir bir tavırla sizi eleştirenleri en ağır küfürlerle karşıladınız, hakaretler ettiniz. Bu nasıl helalleşme? Önce kendi vicdanınızda ve halkın önünde hatalarınızı itiraf edin, kabullenin" diye konuştu.

https://twitter.com/Ahmet_Davutoglu/status/1630260444207239175