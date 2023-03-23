Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 28'nci dönem milletvekilliği için istifa ettiğini duyurarak, Türkiye yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için hep birlikte mücadele edeceklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerinde hizmet vermeye başlayan AK Parti binasında 28'nci dönem milletvekilliği için istifa ettiğini açıklayan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2018 yılından beridir yürüttüğü il başkanlığı görevini istifa ederek aday adayı olduğunu duyurdu.

"Üstlendiğimiz görev davadır, dava aşkıdır"

AK Parti Adıyaman Yönetim Kurulu, kadın ve gençlik kolları kademeleri ile partililerle yaptığı görüşmenin ardından istifa ederek 28'nci dönem milletvekilliği için aday adayı olduğunu duyuran Dağtekin,"28’nci dönem milletvekilliği için aday adaylığı müracaatım hasebiyle görevimden istifa ettim. Kutlu davamızda bugüne kadar destek veren tüm arkadaşlarıma ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Üstlendiğimiz görev davadır, dava aşkıdır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle cumhurbaşkanlığı seçimindeki Türkiye yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Malumunuz, hep birlikte yaşadığımız asrın felaketi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıllarca birlikte yol yürüdüğüm teşkilatlarımızdan görev alana 29 arkadaşımız, üyelerimiz ve binlerce Adıyamanlımız şehit oldu. Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Depremin acısıyla uğraşırken yaşadığımız selle üzüntümüz daha da arttı. Deprem felaketi ve selde yitirdiğimizi değerlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." Dedi.

"Yeniden kenetlenmemiz ve ümitsizliği yenmemiz lazım"

Hayatını kaybedenlerin geride bıraktığı hatırlarına onların sahip çıkarak onların geleceğine hep birlikte sahip çıkacaklarını söyleyen Mehmet Dağtekin, “

Devletin bütün imkanları, bütün gücüyle seferber olmuş durumda olduğunu ifade eden Dağtekin,"Onların derdi, bizim derdimizde olacak. Adıyaman bizim, bizim de yeniden kenetlenmemiz ve ümitsizliği yenmemiz lazım. Devletimiz bütün imkanları, bütün gücüyle seferber olmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ardından 2 defa şehrimize gelerek "Adıyaman’ı Allah’ın izniyle eskisinden daha iyi bir yere getireceğim" diye bizlere bir söz verdi. Biz de bu konuda birbirimize kenetleneceğiz. Ve hep birlikte inşallah yeni Adıyaman’ı inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye yüzyılına adım atarken ‘Adıyaman’ımız için hemen şimdi diyoruz. Bu kutlu yürüyüşte tüm hemşerilerimin duasını rica ediyor, desteklerini bekliyorum." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA