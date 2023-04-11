14 Mayıs 2023 günü gerçekleşecek Türkiye Genel Seçimleri için geri sayın başlarken YSK ile 28. Dönem milletvekili aday listeleri paylaşıldı. Paylaşılan listede yer almayan AK Parti 28. Dönem Milletvekilliği Aday Aday Mehmet Dağtekin,"Bundan sonra da bizim için gurur nişanesi olan bu kutlu yolda, yalnızca Hakk’ın rızası ve halkımızın menfaatleri için samimiyetle çalışmaya devam edeceğim." Şeklinde konuştu.

"Hakk’ın rızası ve halkımızın menfaatleri için samimiyetle çalışmaya devam edeceğim"

Yıkılmış Adıyaman’ı hiçbir zaman yalnızlığa terk etmeyeceğini ifade eden Dağtekin,"Kırk yıla yakın bir süredir bu davanın her kademesinde ve birçok görevde şehrime ve ülkeme hizmet etme gayesiyle çalıştım.1989 yılında MGV Eğitim Komisyonu Başkanlığı ve sonrasında Öğretmenler Vakfı kuruculuğu,1993-2004 Eğitim-Bir Sen ve Memur Sen Kurucu İl Başkanlığı,2011-2014 MÜSİAD Kurucu İl Başkanlığı,2018-2023 AK Parti’mizin İl Başkanlığı görevini eksiksiz bir şekilde ifa etmeye gayret ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti İl Başkanlığı görevinden istifa ettim. Ancak adaylık nasip olmadı. Bundan sonra da bizim için gurur nişanesi olan bu kutlu yolda, yalnızca Hakk’ın rızası ve halkımızın menfaatleri için samimiyetle çalışmaya devam edeceğim. Çünkü inanıyorum ki; Hakk’ın rızası ve halkımızın teveccühü bütün makamların üzerindedir. Bu vesileyle başta Ak Parti’mizin her kademesindeki yol ve dava arkadaşlarım olmak üzere bu süreçteki desteklerinden ötürü tüm hemşehrilerime teşekkürü bir borç biliyorum. Ve bu borca karşılık bir söz veriyorum: Yıkılmış Adıyaman’ımızı hiçbir zaman yalnızlığa terk etmeyeceğiz. Ortak aklın rehberliğinde ve şehrin tüm paydaşlarıyla istişare halinde şehrimizi yeniden imar ve inşa edeceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun"dedi.



Kaynak : PHA