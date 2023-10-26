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Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Şehit Şükrü Özmen Anaokulunda 1. Dönem TBMM milletvekillerinin anısına dikilen 100 fidan toprakla buluştu.

Ayrıca, öğrenciler tarafından TBMM 1. Dönem milletvekillerinin anısına yazılan 100 adet mektup, fidanlarla korunaklı bir şekilde toprakla buluşturuldu. Bu mektuplar, 5 yıl sonra Cumhuriyet Bayramı'nda öğrenciler tarafından açılacak.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürümü Lütfü Başli, burada gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında TBMM 1. Dönem milletvekillerimizin anısına 100 fidanı toprakla buluşturduk. Bu fidanlar, hem çevremizi yeşillendirecek hem de gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma göstergesi olacaktır.

Öğrencilerimizin, bu özel döneme dair yazdığı 100 mektubu da toprağımıza emanet ettik. Bu mektuplar, 5 yıl sonra Cumhuriyet Bayramı'nda öğrencilerimiz tarafından açılacak ve bu günleri hatırlatacak birer anı olarak kalacaktır.

Bu özel projenin hazırlanmasında ve gerçekleştirmemize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla kutlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Eğitim camiamızın birlik ve beraberliği ile daha nice yıllara ulaşmayı dilerim.”dedi.



Kaynak : PHA