‘İlk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için buradayız’ diyerek toplanma amaçlarını açıklayan ve göstericiler adına konuşan Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, ‘Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, şehit olan sağlık çalışanları için buradayız. Gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar için, süt kokulu bebekler için, vicdanların sesi olmak için buradayız.’ dedi.

‘Sağlık-Sen teşkilatları olarak hastanelerimizden sesleniyoruz, kana doymayan, işgalci, katil, siyonist İsrail’i lanetlemek; mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız, Kudüs’e selam olsun, Gazze’ye selam olsun, selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine’ diyen Çelik, Sağlık-Sen olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmalarının, soykırımı görmezden gelmelerinin imkansız olduğunu ifade ederek, sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınadıklarını, hayatlarını kaybeden Filistinlileri rahmetle andıklarını ve yaralılara şifa dileklerini ifade etti.

Sağlık çalışanı STK temsilcileri, hasta yakınları ve çok sayıda vatandaşı ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Şirik’in de katıldığı basın açıklaması sonrası, sağlıkçılar sessizce işlerine geri döndü.

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik açıklamasına şöyle devam etti:

“Aziz kardeşlerim;

Uluslararası toplum, sözde medeni(!) Avrupa, Gazze’deki soykırımı film izler gibi izlemektedir.

İki yüzlü batı uygarlığı, Gazze’de yaşananlar karşısında, başını kuma gömmüştür.

İki yüzlü batı bu vahşeti görmemektedir!

İnsan Hakları Örgütleri üç maymunu oynamaktadır!

Dünya Sağlık Örgütünden ses çıktığını duydunuz mu?

İnsan hakları savunucularından haber var mı?

Dünya, Hiroşima’ya atom bombası atanlardan, sivilleri katledenlerden, tepki vermesini bekliyor!

Şu ana kadar Gazze’ye atılan bomba 12 Bin Ton olmuş.

Yazıklar olsun bu vahşeti görmeyenlere!

Yazıklar olsun hastanelerin bombalanmasına göz yumanlara!

Yazıklar olsun riyakarlık yaparak İsrail’e arka çıkanlara!

Yüreği Gazze’de atan değerli katılımcılar;

Gazze’de insanlık, dünyanın gözleri önünde katlediliyor.

Parçalanan bebek bedenleri yüreklerimizi dağlıyor,

Evladının cenazesini, bacağına yazdığı yazı ile bulan babanın acısı ciğerimizi yakıyor!

Katledilen annesini saçından teşhis eden kız çocuğunun feryadı içimizi acıtıyor!

Gazze’de şu anda;

Sivil binalar bombalanıyor!

Hastaneler bombalanıyor!

İbadethaneler bombalanıyor!

Çocuklar öldürülüyor!

Kadınlar öldürülüyor!

Yaralılar ve sağlık çalışanları öldürülüyor!

Ambulanslar vuruluyor!

Gazze’de;

Hastane yok! İlaç yok! Doktor yok!

Yoğun bakımdaki bebekler çaresiz! Ölüme mahkûm edilmiş durumda!

Kıymetli sağlık çalışanları;

İnsan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırı yapılması insanlık dışıdır, insanlık suçudur!

Savaşlar dahil, her dönemde hastaneler, saldırılmayan, en korunaklı alanlar olarak kabul görmüştür.

Ancak bugün, katil İsrail, hastaneleri gözünü kırpmadan vurmaktadır!

Katil İsrail’in hastaneye yaptığı hava saldırısında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları hayatını kaybetmiştir.

Bu saldırı, insanlık adına utanç vericidir.

İnsanı yaşatmak için çaba gösteren sağlık çalışanının canına kastetmek insanlığı öldürmektir, vicdanlara savaş açmaktır.

İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalması kabul edilemez!

Aziz kardeşlerim;

Gazze'de hastaneler hizmet dışı kalmıştır. Sağlık merkezleri, elektrik kesintisi ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellendiği için ulaşamıyor, insanlığın ve merhametin önü kesilmiştir, yolu bağlanmıştır!

Gazze’de çocuklar ilaç ve elektrik olmadığı için ölüyor.

Yoğun bakımlarda bebekler can veriyor!

Yaralılara bakım yapılamıyor!

Gazze’nin bekleyecek durumu kalmadı!

Gazze’de tıbbi cihazlar kullanılamıyor, çünkü enerji yok!

Gazze’de ameliyatlar yapılamıyor, çünkü malzeme yok!

Hasta ve masum insanların çaresizliğine kayıtsız kalamayan, mazlum coğrafyalara her zaman elini uzatan alicenap devletimiz bu vicdani görevi de üstlenmiştir.

Yüce devletimiz, Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, cesaret timsali hekimlerimiz ile birlikte acil olarak ihtiyaç duyulan ekipmanları, cihazları, malzemeleri Gazze sınırına ulaştırılmıştır.

Sadece milletimize değil insanlığa umut olan sağlık çalışanlarımız şimdi de mazlum Filistin halkının yaralarını sarmak için Gazze’dedir.

Duamız; yaraların sarılması, zulmün son bulması ve sağlık çalışanlarımızın sağ salim dönmesi içindir...

Değerli Basın Mensupları;

Buradan bütün dünyaya, Birleşmiş Milletler’e, Avrupa Birliğine, İslam İş birliği Teşkilatına, bütün İslam ülkelerine sesleniyoruz;

Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir!

Birleşmiş Milletler, İsrail’e yönelik aldığı kararları ivedilikle uygulamalıdır,

Bebek katili Siyonistler Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalıdır,

Uluslararası Toplum ve İslam ülkeleri uyku modundan çıkmalıdır.

İşgal bitmeli, başkenti Kudüs olan, 1967 sınırları dahilinde coğrafi bütünlüğü sağlanmış Bağımsız Birleşik Filistin Devleti kurulmalıdır.

2 milyar Müslüman, ayağa kalkmalıdır...

Ey Siyonist İsrail, Ey işbirlikçi ABD,

Bu firavunluğunuza karşın; Elbet bir Musa çıkar, saltanatınızı başınıza yıkar!

Bu vesileyle;

Kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini selamlıyor,

Dünyanın farklı ülkelerinde Filistin’e destek veren milyonları Katil İsrail’in vahşetine karşı tepki göstermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz.

Mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyor,

Yaşasın çocuklar!

Yaşasın insanlık!

Yaşasın Kudüs,

Yaşasın Başkenti Kudüs olan Bağımsız Filistin Devleti,

Kahrolsun Soykırımcı Emperyalizm!

Kahrolsun Siyonist Terör Devleti!”dedi

Kaynak : PHA