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Yaşanan kazada otomobil sürücüsü T.A. ağır yaralanırken, A.D.A. ise olay yerinde hayatini kaybetti.

Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - İddaya göre, Tevfik Alptekin yönetimindeki 02 AAP 476 plakalı otomobil, Kahta havaalanı kavgasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak

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