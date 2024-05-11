Adıyaman'da Kahta yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada yol kenarına savrulan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - İddaya göre, Tevfik Alptekin yönetimindeki 02 AAP 476 plakalı otomobil, Kahta havaalanı kavgasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak

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takla attı. Takla atan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü T.A. ağır yaralanırken, A.D.A. ise olay yerinde hayatini kaybetti.

Kaynak: igf