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Kahta Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen törene Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin tarafından öğrencilerin ve halkın bayramı kutlandı. Günün anlam ve önemini belirten açılış konuşması Şehit Medet Mat Ortaokulu Müdürü Sırrı Deniz tarafından yapıldı.

Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını ifade eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata yaptığı konuşmada; “Öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bilindiği gibi, Büyük Atatürk’ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanılır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer, cumhuriyetle taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur.

Millet egemenliğine dayanan cumhuriyet idaresi Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkında vermiş ve sorumluluğunu yüklemiştir. İnsanı ön planda tutan bu anlayışla devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. Kısaca; cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmış; O’nu modern dünyanın kavram ve değerleriyle tanıştırmıştır.

Türk milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı olurunu tatmış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir ‘Dünya Devleti Olmanın’ kıvancına erişmiştir.

Millet olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki; milletimizin ilanının yıl dönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, biz tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yükseltmeye devam etmeliyiz. Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz.

Üzerinde bulunduğumuz coğrafya tarihi her döneminde politik, stratejik ve ekonomik cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle zorlu bir coğrafya olarak bilinmektedir. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, güçlü ve mutlu olabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimiz gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Korosu’nun hazırlamış olduğu marşlar okundu. Şehit Medet Mat Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu kutlama programı sunuldu. 100. yıla özel yarışmalarda başarı gösteren öğretmen ve öğrencilere ödülleri Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin tarafından verildi.

Kutlama programı tören yürüyüşü ile sona erdi.

Kaynak : PHA