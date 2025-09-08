Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir"

Üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum ülkemin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi 102 yaşında.. kutlu olsun.

Biz, köklerini Kuvâ-yi Milliye’den alan, emperyalizme karşı direnen, halkın iradesini esas alan bir partiyiz. #CumhuriyetHalkPartisi sıradan bir siyasi yapı değildir; bir tarihtir, bir mücadeledir, bir halkın onurudur. Ülkemizde yaşanan antidemokratik uygulamalar,yoksulluğun, adaletsizliğin, umutsuzluğun bu kadar derinden hissedildiği bir dönemde, bizim yerimiz halkın yanıdır: emekçinin, öğrencinin, kadının, çiftçinin, esnafın…

Bugün ekonomik krizle boğuşan, adalete ulaşmakta zorlanan, sesi duyulmayan milyonlarca insanın umudu yine CHP'dir. Çünkü bilirler ki bu parti, halkın partisidir.

Sade üyeliğinden her kademesine kadar 30 yıldır büyük bir azimle hizmet ettiğim ve üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partimizin 102. yılı kutlu olsun. Elbette bu günler geçecek, umudumuz hep yüksek olacak. İyi ki varsin koca çınar.

#CHP102Yaşında

#herkesiçinchp