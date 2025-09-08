Bu dergi, Adıyaman’ın sesi, vicdanı ve belleği olacak. Şehrin yarınlarına bırakılan en değerli miraslardan biri olacağına inanıyorum.

Basında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Bugün Adıyaman Gazeteciler ve Medyacılar Cemiyetinin ilk toplantısında alınan kararlar, aslında sadece birer madde değil; geleceğe atılan güçlü adımlardır.

Her ilçede bir haber sitesi kurulacak. Bu, hem yerelde haber çeşitliliğini artıracak hem de halkın sesinin daha güçlü duyulmasını sağlayacak. Muhabirinden kameramanına, makale yazarından editörüne kadar basının her alanına gençlerin katılması, mesleğe canlılık getirecek.

“Vadiyaman Dergisi”nin doğuşu da çok kıymetli bir adımdır. Çünkü dergiler, tarihe not düşer. O dergi, belki yıllar sonra Adıyaman’ın sosyal, kültürel ve siyasi hayatına ışık tutacak bir arşiv görevi görecektir.

En önemlisi ise tarafsızlık vurgusudur. Tarafsız ve doğru habercilik, basının asli görevidir. Bugün alınan kararlarla birlikte, Adıyaman basını hem yerelde hem de ulusal ölçekte daha güçlü bir ses olacaktır.

Basın, bir kentin hafızasıdır. Eğer hafıza güçlü olursa, gelecek de sağlam olur. Bugün atılan bu adımların yarınlarda çok daha büyük bir etki yaratacağına inanıyorum.

Kısacası; basında yeni bir dönem başlıyor.