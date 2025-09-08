Eğitimde Sorunlar, Beklentiler ve Gerçekler;

Bugün milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli için yeni bir eğitim-öğretim yılı başladı. 2025-2026 yılına girerken eğitimdeki yapısal sorunlar hâlâ çözüm bekliyor. Öğrenciler umutla okula dönerken, velilerin ve eğitim emekçilerinin zihni "Nasıl olacak?" sorularıyla dolu. Çünkü ortada büyük vaatler var ama gerçekler farklı…

#ÜcretsizYemekSözüNeOldu?

Geçtiğimiz yıllarda iktidar ve muhalefet cephesinden “okullarda ücretsiz yemek” vaadi defalarca dile getirildi. Özellikle dezavantajlı bölgelerde, beslenme çantasına koyacak bir dilim ekmeği olmayan çocuklar için umut olmuştu bu sözler. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu söz, maalesef raflarda unutulmuş bir dosya gibi. Olan yine çocuğuna kahvaltı hazırlayamayan, okul kantin fiyatlarına yetişemeyen dar gelirli ailelere oluyor.

#EğitimdeEşitsizlikDerinleşiyor!

Her öğrencinin eşit şartlarda eğitim aldığı iddiası, ne yazık ki gerçekçi değil. Taşımalı eğitim, ikili öğretim, fiziki yetersizlikler, öğretmen açığı ve teknolojik imkanlara erişim sorunu, özellikle kırsalda okuyan çocuklarımız için hâlâ büyük bir engel.

#EğitimSistemiNereyeGidiyor?

Sınav odaklı, ezbere dayalı, sık sık değişen müfredat ve yönetmelikler öğretmenleri de, öğrencileri de yıpratıyor. Bir gün TEOG, bir gün LGS, diğer gün müfredat değişikliği... Eğitim politikalarında istikrar yok, planlama yok. Öğrencilerin bireysel gelişimi değil, sınav başarısı merkezde yer alıyor.

#ÖğretmenlerinDurumu da İç Açıcı Değil!

Atanamayan yüzbinlerce öğretmen, düşük ücretle çalışan sözleşmeli ve ücretli öğretmenler, özlük hakları için mücadele eden kadrolular… Eğitim sisteminin taşıyıcı kolonları olan öğretmenler, ekonomik baskılarla ve yönetim baskısıyla karşı karşıya.

#VelilerGeçimDerdiyleBaşBaşa:

Kırtasiye fiyatları, okul formaları, servis ücretleri, özel ders baskısı… Aileler çocuklarını okutabilmek için büyük fedakârlık yapıyor. Ancak devletin sağladığı destekler bu yükü hafifletmekten çok uzak.

#SonuçOlarak:

Eğitim; bir ülkenin geleceğidir.

#Siyasettekibüyüklerkoltuk kavgasına tutuşmuşken, çocuklar okul sıralarında aç oturuyor. Yatırımı en çok hak eden alan eğitimin her geçen yıl biraz daha ihmal edilmesi, sadece bireylerin değil, ülkenin geleceğini de tehdit ediyor.

#YeniEğitimÖğretimYılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dilerken, karar vericilere bir kez daha sesleniyoruz:

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ne zaman hayata geçecek?

Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır. Artık söz değil; çözüm istiyoruz.