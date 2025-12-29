Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen polislerimiz için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında şehit olan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek yaralı polisler için acil şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin net mesajını şöyle sürdürdü:

'Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.'

Kaynak : PERRE