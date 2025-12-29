Milli Piyango bilet satıcısı Orhan Çobandağ, yılbaşı çekilişine sayılı günler kala bilet fiyatlarının çeyrek için 200 lira, yarım için 400 lira, tam bilet için ise 800 lira olduğunu belirtti. Vatandaşların büyük ikramiye umuduyla bilet aldığını ifade eden Çobandağ, bazı kişilerin ise ikramiyenin çıkmayacağı düşüncesiyle bilet almaktan kaçındığını söyledi.

Özelleştirme sonrası çekilişe yönelik bazı tereddütlerin bulunduğunu dile getiren Çobandağ, 'Bazı vatandaşlar 'Çıkarsa parasını alabilir miyiz?' diye soruyor. Ancak bu düşünceler asılsız. Devletin kestiği vergiler dışında ikramiyeyi kazanan kişi parasını alıyor' dedi.

Satışların şu an için iyi seviyede olduğunu belirten Çobandağ, vatandaşların bilet alışverişini genellikle son güne bıraktığını ifade ederek, 'Şu anda İstanbul bileti satıyoruz. Büyük ikramiye Ankara'ya da çıkabilir, Bursa'ya da çıkabilir' diye konuştu.

