İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yalova'da süren DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Yalova'da süren DEAŞ operasyonunda 3 polisin şehit olduğunu 8 polis ve 1 bekçinin ise yaralandığını duyurdu. Düzenlenen operasyonda 6 DEAŞ'lı teröristin ise öldürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, 5 şüphelinin gözaltına alındığını, 5 cumhuriyet savcısının da olayla ilgili olarak görevlendirildiğini aktardı.

Kaynak : PERRE