İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yalova'da süren DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Adıyaman Belediyesi'nden 'Engelsiz Adıyaman' Hedefiyle 250 Özel Bireye Eğitim ve Destek
İçeriği Görüntüle
Bakan Yerlikaya, Yalova'da süren DEAŞ operasyonunda 3 polisin şehit olduğunu 8 polis ve 1 bekçinin ise yaralandığını duyurdu. Düzenlenen operasyonda 6 DEAŞ'lı teröristin ise öldürüldüğü belirtildi.
Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, 5 şüphelinin gözaltına alındığını, 5 cumhuriyet savcısının da olayla ilgili olarak görevlendirildiğini aktardı.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS